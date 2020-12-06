Певец Сосо Павлиашвили обвенчался с гражданской женой Ириной Патлах, с которой вместе уже почти четверть века. На церемонии присутствовали дети артиста.
По словам 56-летнего певца, он и раньше делал спутнице предложения, но оба боялись, что бюрократические процедуры могут спугнуть их счастье. Даже рождение в 2000 году двух дочерей не изменило их решения.
До сих пор не оформили отношения с гражданской женой Ирой, так как она боится спугнуть счастье. И я согласен: нам хорошо и без штампа в паспорте. Единственное, планируем обвенчаться — шаг поважнее всяких походов в загсы, — рассказывал ранее артист.
До ЗАГСа Павлиашвили мать своих детей так и не довёл, однако теперь они стали официальными супругами перед богом.
Как
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