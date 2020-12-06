https://static.news.ru/photo/7f6d5e34-3793-11eb-b2eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Сосо Павлиашвили обвенчался с гражданской женой Ириной Патлах, с которой вместе уже почти четверть века. На церемонии присутствовали дети артиста.

По словам 56-летнего певца, он и раньше делал спутнице предложения, но оба боялись, что бюрократические процедуры могут спугнуть их счастье. Даже рождение в 2000 году двух дочерей не изменило их решения.

До сих пор не оформили отношения с гражданской женой Ирой, так как она боится спугнуть счастье. И я согласен: нам хорошо и без штампа в паспорте. Единственное, планируем обвенчаться — шаг поважнее всяких походов в загсы, — рассказывал ранее артист.

До ЗАГСа Павлиашвили мать своих детей так и не довёл, однако теперь они стали официальными супругами перед богом.

Как сообщает StarHit, певец познакомился с Патлах в конце 90-х годов, когда ещё был официально женат на первой супруге, родившей ему сына. Первое время родители Ирины были против их отношений, поскольку за певцом тянулась слава ловеласа. Однако позднее ему удалось убедить родных девушки в искренности своих намерений.

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