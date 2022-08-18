Соседов высказался по поводу решения Нагиева уйти из шоу «Голос» Критик Соседов: Гузеева не сможет заменить Нагиева в «Голосе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Нагиев

Актриса Лариса Гузеева не сможет заменить шоумена Дмитрия Нагиева в качестве ведущей «Голоса 60+», рассказал NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, многие смотрели шоу только из-за него. Однако для самого актера эта программа — давно пройденный этап, считает Соседов.

Равноценно заменить Нагиева она (Гузеева. — NEWS.ru), конечно, не сможет, потому что Дима уникальный, блистательный, эксклюзивный ведущий. Многие зрители, по моим опросам, смотрели это шоу исключительно из-за него. Гузеева? Мне кажется, таких ведущих, как она, можно найти довольно много. Она неплохая ведущая, но, как говорится, не более того. Рейтинги «Голоса»? А что, там очень высокие рейтинги? Я позволю себе в этом усомниться. А Нагиева, я надеюсь, мы увидим в другом, более выигрышном и креативном шоу. Считаю, что он правильно ушёл из этой программы, — подчеркнул Соседов.

Накануне стало известно, что Гузеева сменит Нагиева в роли ведущего шоу «Голос 60+» в новом сезоне. Как уточнил главный продюсер музыкального и развлекательного вещания компании Юрий Аксюта, Нагиев возьмет творческую паузу после десяти лет ведения проекта.

Сама Гузеева призналась, что предложение стать ведущей «Голоса 60+» стало для нее неожиданностью и ей страшно выходить на сцену после Нагиева. Однако артистка подчеркнула, что готова к критике в свой адрес.

Отмечается, что премьера шоу в эфире Первого канала ожидается в ближайшее время. Наставниками команд на этот раз станут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

Ранее певец Валерий Леонтьев, входивший в жюри обновленного проекта «Голос 60+», поделился своими впечатлениями о судействе, назвав это «невеселой историей». По словам артиста, он слишком серьезно относится к желанию людей выступить и очень сопереживает им, однако вынужден отказывать людям, которые просто хотят, чтобы внуки и дети увидели их по телевизору.