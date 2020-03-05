https://static.news.ru/photo/95b40390-5ef5-11ea-85e1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Соседов Фото: NEWS.ru

Группа Little Big, которая представит Россию на Евровидении, может привезти победный кубок. Такое мнение высказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Соседова подкупили слова солиста группы Ильи Прусихина о том, что они не подведут страну и сделают всё, чтобы представить родину на высоком уровне. По его словам, это заявление напомнило ему панков и «настоящих пацанов».

Друзья, давайте не будем гневаться. Давайте успокоимся и порадуемся за то, что наконец-то отправляем на конкурс действительно сумасшедший трендовый музыкальный коллектив, который способен удивить Европу. А если не будет первого места, то всё равно будет колоссальный успех, — считает критик.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отправить на Евровидение группу Little Big — это самое грамотное и правильное решение. Музыкальный коллектив является современной командой, которой под силу вернуть проведение конкурса в Россию. Таким мнением в разговоре с журналистами поделился продюсер Виктор Дробыш.