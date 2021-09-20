Соседов о скандале с дочерью Королёвой: если выдумка вскроется, будет позор

Музыкальный критик, ведущий шоу НТВ «За гранью» Сергей Соседов высказался на тему скандала с двухлетней дочерью Наташи Королёвой, якобы появившейся на свет из её яйцеклетки, пересаженной суррогатной матери. В беседе с NEWS.ru Соседов оценил правдоподобность новости о рождении у Королёвой внебрачной дочери от друга-гея и предположил, что если эта история окажется выдумкой и вскроется, «то будет огромный позор» для певицы.
Наташе, я думаю, нет резона обманывать. Она умная девочка и понимает: если выдумка вдруг вскроется, это будет огромный позор для неё, удар по репутации, — рассказал Сергей Соседов.
Громкое заявление о том, что два года назад у неё родилась дочь, о которой не знают ни муж Сергей Глушко (Тарзан), ни сын Архип, ни живущая в США мать Людмила Порывай, Наташа Королёва сделала в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Исполнительница объяснила: она решила отдать свою яйцеклетку, чтобы помочь своему другу-гею стать отцом. По словам певицы, она отказалась от прав на девочку и теперь, после признания, опасается волны хейта. Однако многие зрители не поверили в рассказ Королёвой и заявили, что история с тайной дочерью певицы очень похожа на спектакль.