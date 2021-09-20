Соседов о скандале с дочерью Королёвой: если выдумка вскроется, будет позор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зрители канала НТВ раскритиковали выпуск шоу «Секрет на миллион», в котором певица Наташа Королёва рассказала, что у неё есть двухлетняя внебрачная дочь. Они не поверили в слова знаменитости о якобы отданной другу-гею яйцеклетке.

Зрители канала НТВ раскритиковали выпуск шоу «Секрет на миллион», в котором певица Наташа Королёва рассказала, что у неё есть двухлетняя внебрачная дочь. Они не поверили в слова знаменитости о якобы...