Солистка Little Big рассказала, как смогла похудеть

https://static.news.ru/photo/f46d1e46-c014-11ea-81d2-fa163e074e61_660.jpg Софья Таюрская Фото: sonyatayurskaya/instagram.com

Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала, как смогла похудеть и привести себя в форму.

Никаких тайных диет у меня нет. Просто я чётко понимаю, что, сколько и когда я ем. Я контролирую своё питание, но я ни в чём себе не отказываю. Я могу расслабиться в отпуске и поднабрать пару килограммов. Но я за этим слежу, — сообщила певица на своей странице в социальной сети Instagram.

Софья Таюрская поделилась, что её многие поддерживают. По её словам, если она начинает расслабляться и набирать вес, то ей об этом скажут близкие. Солистка Little Big призналась, что это её мотивирует «не сдаваться никогда».

Я не диетолог, я изучила свой организм путём проб и ошибок и знаю, как он работает. Всё зависит только от желания и выбора. Я выбрала нравиться себе <...> Но, чтобы вы понимали, я человек, который очень склонен к полноте, и для того чтобы мне быть в форме, это нужно постоянно контролировать. Это труд! Ничего сложного в этом нет, это вопрос выбора. В моей профессии очень важно хорошо выглядеть, не потому, что есть какие-то стандарты, а в первую очередь для себя, — отметила певица.

Софья Таюрская добавила, что всегда была склонна к полноте. Максимальный вес, который был у певицы — 70 килограммов при росте 159 сантиметров.

Она рассказала, что сейчас весит 55 килограммов, за время карантина сбросила 3–4 килограмма и хочет достичь веса в 52 килограмма.

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