Солист «Непары» Александр Шоуа объяснил, почему распался дуэт

https://static.news.ru/photo/ea7d80b0-f76e-11ea-b1e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/alexandershoua

Певец Александр Шоуа стал гостем шоу «Между нами», которое ведёт его коллега по цеху Валерия. Звёзды обсудили, почему распалась группа «Непара».

Дуэт создали Шоуа и Виктория Талышинская. Продюсером музыкального коллектива был Олег Некрасов. По задумке, молодые люди играли влюблённых, которые не могут быть вместе.

Мне иногда было некомфортно и неудобно за партнёршу. Она классная и гармоничная на сцене, вопросов в этом нет. Она другая. И когда я тянул песню в одну сторону, она, как камень в лесу, стояла на своём, — признался музыкант.

По его словам, это привело к разрыву группы, о котором стало известно год назад.

Сейчас Шоуа работает над сольным проектом. А Талышинская выступает в группе «2 ОКеана».

Как писал NEWS.ru, Иосиф Пригожин опубликовал в соцсетях фото, где он в образе знаменитого Мимино шутит о своей супруге. На снимке продюсер сидит на корточках, его голову украшает огромный картуз, свой образ музыкант дополнил шикарными накладными усами.