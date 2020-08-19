Собчак рассказала о сложностях жизни «жены худрука»

https://static.news.ru/photo/e404fa86-e2a8-11ea-ab4f-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Телеведущая Ксения Собчак перед отправлением на премьеру фильма «Хороший человек» своего супруга, режиссёра Константина Богомолова, опубликовала пост на своей официальной странице в социальной сети. В нём бывший кандидат в президенты России рассказала, как это трудно — быть «женой худрука».

На фотографии в Сети Собчак запечатлена в полной готовности к светскому мероприятию. На ней телесного цвета блузка, поверх которой надет светлый пиджак. Телезвезда, судя по всему, полностью избавилась от последствий перелома носа — на лице журналистки, как минимум на фото, их совсем не видно. Кроме того, как один из штрихов к образу, на груди Собчак можно увидеть красный крестик.

На премьеру к Константину Юрьевичу всегда одеваюсь тщательно, опрятно. Звание «жены худрука» тревожно. Кругом молодые и очень красивые актрисы. Приходится брать послушным характером и умением жарить котлеты, — написала Собчак в Instagram.

Премьера трейлера «Хорошего человека» ранее прошла на стриминговом сервисе START. Действие картины происходит в городке Рубежном, куда приезжает молодой столичный следователь, чтобы поймать серийного убийцу, говорится в описании проекта. Местные жители холодно встретят следователя, так как у каждого есть свои скелеты в шкафу.

Как передавал NEWS.ru, режиссёр Богомолов не перестаёт демонстрировать нежные чувства к своей супруге. Очередное фото звёздной пары вызвало множество восторгов среди поклонников.