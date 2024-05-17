Собчак рассказала о проблемах из-за фамилии Собчак заявила, что ей поднимают цены на услуги из-за фамилии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале, что ей поднимают цены на услуги из-за фамилии. Знаменитость пожаловалась на то, что многие думают, что ей «деньги сыпятся на голову».

Приходит ко мне по рекомендации друзей массажист и называет цену 20 тысяч рублей за сеанс. Спрашиваю рекомендующего: «Маша, а сколько он с тебя берет?» Она говорит: «10 тысяч рублей». Я говорю: «Молодой человек, а почему такая цена?» Он говорит: «Ну вы же Ксения Собчак», — написала телеведущая.

Собчак заявила, что зарабатывает за счет участия в коммерческих съемках и выступлений на различных мероприятиях.

Люди исходят не из того, что <...> есть Ксения Собчак, у которой якобы деньги куры не клюют, — добавила знаменитость.

Ранее Собчак заметили на вечеринке с сумкой стоимостью 575 тысяч рублей. Знаменитость присутствовала на закрытом ужине в честь сотрудничества певца Димы Билана с парфюмерным брендом Jusbox. На опубликованных кадрах она запечатлена в черном сарафане без бретелей и туфлях на каблуках. Кроме того, блогер накрутила волосы волнами и подобрала красную губную помаду. Также она надела серьги, купленные 20 лет назад в торговом доме.