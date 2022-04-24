Собчак рассказала, как добиваться целей и кто научил её быть лидером

24 апреля, в день Пасхи, телеведущая Ксения Собчак впервые выступила на сцене после возвращения в Россию. В ходе лекции «Коммуникация как средство достижения цели» на прошедшем в Москве бизнес-форуме «Главные женщины. Грани личного бренда» журналистка рассказала, как исполнить свои желания и кто научил её быть лидером, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Первым шагом на пути к исполнению желаний Собчак назвала составление «списка своих хотелок, причём даже самых глупых и безумных типа покупки автомобиля». Затем, по её мнению, следует подумать, кто может помочь в достижении поставленных целей, найти способ познакомиться с этим человеком и завязать общение.

Самый короткий путь к достижению своих целей в карьере или любой другой области — чётко определить эти цели, найти людей, которые помогут вам их осуществить, и войти в круг общения с ними, либо выйти на прямой контакт и уметь коммуницировать, удачно провести переговоры, чтобы использовать свой шанс, — объяснила Ксения Собчак.

Телеведущая также рассказала, кто научил быть лидером её саму. По словам журналистки, её коучем был Манфред Кетс де Врис — знаменитый голландский психоаналитик, учёный в сфере менеджмента, профессор в области управления персоналом и развития лидерских качеств.

Ранее СМИ со ссылкой на данные налоговой отчётности в ЕГРЮЛ обнародовали заработки Собчак за прошлый год. Бизнес журналистки в 2021 году принёс владелице более 6 млн рублей. Телеведущая владеет маркетинговым и пиар-агентствами вместе с подругой Юлией Приходько. Согласно публичным данным, какое-то время фирмы Собчак «Лидерс» и «Джун энд Джулай» показали убытки почти на 9 млн рублей. Однако в прошлом году бизнес ведущей вышел в плюс. Первая фирма задекларировала прибыль в 5,7 млн рублей, вторая — в 72 тысячи рублей.

Но это не все доходы телезвезды. Сюда не входят гонорары и прочие заработки. К тому же многие артисты проводят деньги через собственные ИП, по которым данные закрыты, а также получают вознаграждение в конвертах.