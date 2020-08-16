Собчак опубликовала фото с отдыха не берегу Азовского моря

https://static.news.ru/photo/c6f6152a-e03b-11ea-8bbd-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ксения Собчак опубликовала трогательное фото с отдыха на Азовском море. Экс-кандидат в президенты с мужем выбрали для отпуска Тамань, где и проводят время.

До этого Собчак говорила об отдыхе у дяди на Алтае, где она ни разу не была, но в итоге выбрала морское побережье. Вместе с мамой отдыхает и её маленький сын Платон. В целом семья довольна тем, как они проводят отпуск.

Семья остановилась в поместье, которое напоминает старинный замок, они живут в практически безлюдном и очень спокойном месте. Судя по фото, пара переживает очередной романтический период. В кадре Собчак стоит с нежно обнимающим её мужем.

Люблю тебя, мой Константин. Пусть в мире будет больше любви! — подписала фото экс-ведущая «Дома-2».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Собчак опубликовала довольно милый кадр, где она запечатлена с сыном Платоном. Мать и ребёнок стоят рядом, но смотрят в разные стороны.