Собчак и Ивлеева показали «новогодние» фото утром 1 января

Ксения Собчак и Настя Ивлеева опубликовали на своих страницах фото после бурной новогодней ночи без прикрас. Телеведущие специально не стали пользоваться фоторедактором и делать макияж, чем вызвали положительные эмоции у подписчиков.

Ивлеева в подписи пошутила, есть ли вообще вариант проснуться 1 января не с куриной гузкой вместо лица.

Я правильно полагаю, мы же худеем и не пьём завтра? - сыронизировала теледива.

Собчак выразилась конкретнее о том, что с ней наступает 1 января. Телеведущая позировала в постели с припухшим лицом и мешками под глазами, закутавшись в оделяло.

Instagram @xenia_sobchak

Подписчики оценили смелость звёзд и посмеялись вместе с ними. Многие признались, что выглядят утром 1 января точно так же. «Всем мы немножко Настя Ивлеева»,«Я не пила, а лицо все равно такое же! Это магия 1 января!», «Такие рожи во всех домах России!», «Ну какова же красота!», написали в комментариях пользователи.

Ранее графолог Татьяна Кузнецова оценила почерк Собчак. Аккуратный, строгий, угловатый почерк с ярко выраженным левым наклоном говорит о стремлении Ксении Собчак противопоставить себя системе.