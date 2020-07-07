Редкое фото загорающих на крыле самолёта Королёвой и Агутина попало в Сеть

Личный фотограф Аллы Пугачёвой Роман Родин опубликовал фотографию, которой уже почти четверть века. На ней запечатлены Наташа Королёва и Леонид Агутин.
Наташа Королёва и Леонид Агутин загорают на крыле самолета Ту-154. 1996 год. Эксклюзив. Понятно, мною сделано фото на туре „Ельцин — наш президент“, — объяснил фотограф.
Дело в том, что в 1996 году шла предвыборная кампания первого президента России Бориса Ельцина «Проголосуй или проиграешь». Многие звёзды его поддерживали. Не смогли пройти мимо и Королёва с Агутирном. Этим снимком они поддержали тогдашнего кандидата.
Роман Родин на своей странице в Instagram регулярно выкладывает архивные снимки со звёздами. Чаще всего он радует подписчиков фотографиями Филиппа Киркорова и его экс-супруги Аллы Пугачёвой.
Ранее звёздный фотограф показал редкий архивный кадр с репетиции «Иванушек» с Игорем Сориным в составе. Дело происходит на «Мосфильме» в 1997 году: певцы в образе работяг, они записывают композицию «Москва моя» с Софией Ротару, писал NEWS.ru.
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