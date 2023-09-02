«Смотрят на мир шире»: психолог раскрыл секрет воспитания детей Самойловой Психолог Дерябин: одеваясь ярко, Оксана Самойлова учит детей самовыражаться

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Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, появившаяся на школьной линейке 1 сентября в костюме, из-под которого виднелись трусы, учит своих детей быть свободными и самовыражаться, рассказал в разговоре с NEWS.ru психолог Богдан Дерябин. По словам эксперта, «провокационные образы Самойловой на публике являются игрой», которая помогает ее дочерям и сыну проявлять себя и не бояться осуждения окружающих.

Яркие образы Самойловой — норма для публичного человека. Здесь нет никакой вульгарщины, ничего предосудительного. Взять хотя бы ее недавний костюм, надетый на линейку 1 сентября. Дети, глядя на Оксану, учатся выражению свободы, самоидентичности, смотрят на мир шире. Ребенку с детства закладывают идею: неважно, какой ты, неважно, что о тебе думают, важно, что ты сам о себе думаешь. И его психика становится крепче, — считает Дерябин.

Психолог также отметил, что картина мира в семье публичных людей может отличаться от картины мира среднестатистического человека. Самойлова демонстрирует своим детям, что на мир нужно смотреть комплексно, без категоричных суждений, считает эксперт.

По его мнению, внешность и поведение Оксаны для ее детей — это пример того, как можно реализовываться как личность, проявлять себя.

Для детей Самойловой выход на публику — это игра, забава, пример расширения границ. Они видят, как работает провокация на публике, и видят, как можно проявлять себя в обществе. Это позитивный момент для детской психики, прекрасная воспитательная методика, — уверен психолог.

Ранее психотехнолог и нейрокоуч Александр Мир сообщил, что одеваясь экстравагантно, Самойлова пыталась привлечь к себе внимание и выразить протест против стереотипов. Специалист также отметил, что вызывающая одежда блогера на школьной линейке 1 сентября могла шокировать и смутить детей. По мнению Мира, человек может демонстрировать экстремальное поведение, пытаясь избавиться от зависимости от других людей.