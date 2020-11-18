СМИ узнали размер пенсии Юрия Лозы и Бориса Моисеева

https://static.news.ru/photo/b49fb2dc-291f-11eb-99c3-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Лоза получает одну из самых маленьких пенсий — ему перечислят в месяц 12 тыс. рублей. Такие данные опубликовало издание Teleprogramma.pro.

Доплаты к базовой пенсии полагаются за звание народного или заслуженного артиста, поясняет издание. Так, Юрий Куклачёв и Станислав Садальский имеют в месяц от государства 45 и 50 тыс. рублей как народный и заслуженный артисты. Садальский к тому же является не только заслуженным артистом РСФСР, но и народным артистом Чувашской республики.

Артист Борис Моисеев получает в месяц 55 тыс. рублей, из которых 30 тыс. рублей — за звание заслуженного артиста. Телеведущий Леонид Якубович получает ежемесячную выплату от государства в сумме 60 тыс. рублей, как и Лариса Гузеева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чемпионка мира и олимпийский призёр по спортивным танцам на льду Наталья Бестемьянова заявила, что ей для жизни не хватает пенсии в 90 тысяч рублей. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ она поделилась, что получает как обычную пенсию, так и специальные правительственные надбавки для олимпийских чемпионов.