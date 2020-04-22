СМИ сообщили о начавшейся депрессии у больной коронавирусом Бабкиной

https://static.news.ru/photo/487751c8-8424-11ea-885c-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Болезнь Надежды Бабкиной, которая находится в тяжёлом состоянии из-за коронавируса, осложняется начавшейся депрессией. Негативное психологическое состояние вызвано долгим лечением.

Певица находится в сознании, но очень вяло общается с окружающими — только жестами и знаками. У артистки поражены все лёгкие и врачи полагают чудом то, что она выжила, пишет StarHit.

Бабкину не спешат переводить в обычную палату. Пока она находится под наблюдением врачей.

В 70 лет при таком тотальном поражении легких ее «сняли с трубы» — отключили от ИВЛ — уже большая победа! — приводит издание слова лечащих врачей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Надежда Бабкина сбросила 23 кг, перед тем как она попала в клинику. Певица усиленно худела, чтобы отметить 70-летний юбилей 19 марта в хорошей форме.