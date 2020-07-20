СМИ рассказали, что ели Киркоров и Семенович на «Славянском базаре»

https://static.news.ru/photo/af4da288-c972-11ea-9d7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: fest-sbv.by

Звёзды отечественной эстрады впервые после самоизоляции выехали на гастроли за границу. Киркоров, Семенович, Губерниев прибыли в Витебск на фестиваль «Славянский базар».

Филипп Киркоров прилетел в Белоруссию на частном самолёте, Анна Семенович ехала в спальном вагоне поезда Москва — Витебск, Митя Фомин и Дмитрий Губерниев прибыли на фестиваль в обычном купе, сообщает KP.RU.

Родион Газманов приехал в Витебск на красной иномарке, которую ему дали для тест-драйва. Поселились музыканты в трёхзвёздочном отеле «Лучеса», Киркоров занял единственный люкс, остальные довольствовались номерами попроще. Номера оборудованы кондиционерами, которые работают как вентиляторы.

Филипп Киркоров предусмотрительно привёз с собой повара, который готовил для него всё время пребывания в Белоруссии. Лишь однажды король отечественной эстрады заказал в номер из гостиничного ресторана жареные рёбрышки.

Анна Семенович в основном выбирала рыбу: один раз форель с лимоном на огне за 1035 рублей, другой — сёмгу со сливочным маслом за 615 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» будет проходить в 2020 году с 16 по 20 июля. Мероприятие состоится в 29-й раз.