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СМИ: мать актёра Алексея Панина скончалась от коронавируса

11:07, 11 января 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной смерти Татьяны Власовой, матери актёра Алексея Панина, стал коронавирус. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на осведомлённый источник.

Подробности случившегося не уточняются. Известно, однако, что женщина в последнее время тяжело болела. Судя по всему, коронавирусная инфекция привела к осложнениям, которых Власова не пережила.

Татьяна Власова, много лет отдавшая работе редактором в издательстве «Наука», ушла из жизни еще 5 января, но только сейчас ее близкие решили придать эту новость огласке. К слову, женщина всегда поддерживала сына, несмотря на его эпатажный образ, — отмечает издание.

По данным источника, в ближайшие дни Алексей Панин прилетит в Москву из Испании, где он проживает, чтобы проститься с матерью — похороны до сих пор не состоялись. Информации о дате и месте проведения траурной церемонии пока нет.

Стоит отметить, что сам Панин никак не комментирует случившееся. В его соцсетях нет какой-либо информации.

Как ранее писал NEWS.ru, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, как на самом деле обстоят дела со здоровьем её матери. Артистка продолжает выздоравливать после перенесённой опухоли головного мозга.

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