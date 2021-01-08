СМИ: мать актёра Алексея Панина скончалась от коронавируса

https://static.news.ru/photo/bbea2320-53e4-11eb-b246-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной смерти Татьяны Власовой, матери актёра Алексея Панина, стал коронавирус. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на осведомлённый источник.

Подробности случившегося не уточняются. Известно, однако, что женщина в последнее время тяжело болела. Судя по всему, коронавирусная инфекция привела к осложнениям, которых Власова не пережила.

Татьяна Власова, много лет отдавшая работе редактором в издательстве «Наука», ушла из жизни еще 5 января, но только сейчас ее близкие решили придать эту новость огласке. К слову, женщина всегда поддерживала сына, несмотря на его эпатажный образ, — отмечает издание.

По данным источника, в ближайшие дни Алексей Панин прилетит в Москву из Испании, где он проживает, чтобы проститься с матерью — похороны до сих пор не состоялись. Информации о дате и месте проведения траурной церемонии пока нет.

Стоит отметить, что сам Панин никак не комментирует случившееся. В его соцсетях нет какой-либо информации.

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