СМИ: Лариса Удовиченко попала в больницу

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Тимати заставил фанатов поломать головы над странным снимком, на котором они разглядели таинственную блондинку. Рэпер спровоцировал слухи о новой подружке, отправившись вместе с матерью, дочкой и неизвестной спутницей в Грецию.

Слухи подогрела информация, которую сообщила в соцсетях гражданская жена Тимати Анастасия Решетова. Модель отправилась с сыном на отдых в Сан-Тропе, где живёт её отец. При этом Решетова упомянула об «очень...