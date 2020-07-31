СМИ: Лариса Удовиченко попала в больницу

Лариса Удовиченко попала в одну из столичных клиник с сильным ушибов тазобедренного сустава. Она сама вызвала скорую, которая доставила её в больницу вечером 31 июля.
Врачам актриса пожаловалась на сильные боли в пояснице, медики диагностировали ушиб. Именитой пациентке назначили лечение и отпустили домой,
Удовиченко известна по фильмам «Мэри Поппинс, до свидания», «Место встречи изменить нельзя» и многим другим.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Лариса Удовиченко после долгого перерыва вернулась на экраны. В настоящее время 64-летняя знаменитость играет в сериале «Барс».
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