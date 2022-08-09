«Смелая, как лебедь!»: Киркоров поздравил Ротару с днём рождения Киркоров засыпал комплиментами осудившую спецоперацию на Украине Ротару в честь её дня рождения

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

София Ротару

Филипп Киркоров осыпал комплиментами Софию Ротару, поздравляя её с днём рождения. Певице, заслужившей славу в СССР, исполнилось 75 лет, пишет StarHit.

Сама исполнительница в честь именин вышла на связь с поклонниками. Она сообщила, что находится сейчас на родной Украине. Российские коллеги наперебой бросились поздравлять артистку в соцсетях.

Филипп Киркоров по столь торжественному поводу опубликовал серию совместных снимком с Ротару и сопроводил их хвалебной речью.

С юбилеем, Великая София Михайловна! 75! Не верю! Сильная, смелая, как лебедь белая! Уважаю вас, ценю и дорожу нашей многолетней дружбой. Здоровья вам, любимая и несравненная, — написал артист.

К поздравлениям присоединилась и оперная певица Анна Нетребко, многочисленные поклонники пожелали Ротару крепкого здоровья и признались в любви.

Ранее София Ротару впервые с начала проведения военной операции на Украине озвучила свою позицию по СВО. Она опубликовала фотографии из родного села Маршинцы Черновицкой области и высказалась против военных действий на территории страны. Также певица предложила подписчикам оказать материальную помощь семьям украинских военных.