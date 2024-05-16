«Следит за трендами»: музкритик о треках Долиной в дуэтах с ST и Вахтангом Музкритик Легостаев назвал взаимовыгодным сотрудничество Долиной с рэперами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Лариса Долина

Российская певица Лариса Долина записала новые песни с рэперами ST (Александром Степановым) и Вахтангом (Вахтангом Каландадзе), потому что следит за трендами, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Илья Легостаев. По его словам, все музыканты любят объединять усилия, чтобы их песни услышали как можно больше людей.

Я думаю, что они записали треки, в которых могла реализоваться и Долина, и те музыканты, которым она предложила посотрудничать. Подобные коллаборации уже не кажутся каким-то супер эксклюзивом. Сейчас все любят объединять усилия, чтобы песни услышали как можно больше людей. Лариса Долина в последние годы очень внимательно следит за трендами и старается им следовать. Полагаю, что этот процесс ее очень увлекает, — рассказал Легостаев.

Ранее шоумен Стас Барецкий сообщил, что написал новую песню о народной артистке СССР Алле Пугачевой и ее супруге Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), поскольку у него есть чувства к певице. Он подчеркнул, что эта композиция о том, как он доволен покупкой их бывшего совместного замка в подмосковной деревне Грязь. Барецкий также пригласил Пугачеву в гости и призвал ее «не заниматься ерундой».

Барецкий подчеркнул, что эта песня является любовным письмом и музыкальным посылом, призванным вернуть Примадонну в Россию. По мнению шоумена, у него получилось написать неплохие стихи.