«Скоро обнищают»: Разин о будущем Киркорова, Бузовой и Галкина

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в интервью NEWS.ru предсказал трудные времена звёздам отечественного шоу-бизнеса из-за новых ограничений на концертную деятельность, введённых на фоне третьей волны коронавируса. Он заявил, что Филиппа Киркорова, Ольгу Бузову, Максима Галкина и российских тиктокеров калибра Дани Милохина в ближайшее время может ждать банкротство.

Власти Москвы 22 июня объявили, что временно запретят проведение как в помещении, так и на открытом воздухе развлекательных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием свыше 500 человек. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества людей, то есть о концертах и фестивалях в любом их проявлении звёзды могут забыть. Что ждет деятелей шоу-бизнеса в условиях новых ограничений? Разин считает, что ничего хорошего. Как и их поклонников, звёзд ждут тяжёлые времена.

— Андрей Александрович, что вы прямо сейчас советуете делать звёздам? Может быть, уже пора начать готовиться к безработице?

— Я лично как продюсер принимаю очень серьёзные меры относительно своих артистов. Я ищу им работу, ищу им бизнес. Также сейчас пересматриваем некоторые вопросы бизнеса. Например, у нас есть масса недвижимости, которую мы продаём и вкладываем в такой бизнес, который сможет принести нам денег на удалёнке, потому что люди уже сидели два года практически без зарплаты. Им сейчас действительно тяжело, и они понимают, что в профессию войти не могут. Они же возрастные у меня — по 60–70 лет. Поэтому сейчас ищем варианты, как нашим артистам помочь.

У Юрия Шатунова вообще катастрофа сейчас без гастролей, поэтому и ему буду искать какие-то варианты.

Здесь очень много всяких нюансов. Я пытаюсь хоть как-то помочь своим артистам и призываю всех звёзд продавать дорогущие машины, огромные дома — они им не нужны. Продумывайте тот бизнес, который вас будет сейчас кормить. А о профессиях в шоу-бизнесе сейчас с такой ситуацией надо забывать, ставки на это не стоит делать.

Юрий Шатунов yuriy_shatunov/instagram.com

— Как вы думаете, кто из российских звёзд пострадает от новых ограничений больше всего? Всем ли грозит банкротство?

— Нет, только крупным звёздам. Тем, кто высоко летает, кто ведёт шикарную, роскошную жизнь.

Это однозначно Филипп Киркоров, Максим Галкин, потому что у него вообще большая семья — маленькие дети и жена, Алла Пугачёва, в зоне риска также Егор Крид и, безусловно, все наши тиктокеры, включая Даню Милохина, Моргенштерна и других.

Все эти блогеры точно останутся где-то месяца через два вообще без денег. Один Интернет не сможет их долго кормить. Особенно если американские социальные сети продолжат оскорблять политику российской власти. В этом случае я предсказываю, что через две недели соцсети — и Instagram, и другие (за исключением наших) — будут закрыты. А если их закроют, то представьте, какая это будет катастрофа для тиктокеров!

— А Ольга Бузова, вокруг которой сейчас происходит столько скандалов, тоже обанкротится?

— Да, и Бузова тоже. В Интернете идёт «поливание» нашей власти, а законы сейчас приняты такие, что «поливать» власть нашу нельзя. Америка защищается так — она блокирует даже президентов, не обращая внимания. Мне тоже, конечно, будет обидно и жалко, потому что у меня почти миллион подписчиков в Instagram, у Бузовой — 20 млн, у Дани — 10 млн. Все мы — аккаунты-миллионники, которые ещё зарабатывают что-то на этом, можем остаться буквально через месяц-два без соцсетей.

Если Instagram закроют, то все они — и Бузова, и Даня Милохин — будут самыми нищими людьми в нашей стране.

Я прошу олигархов помогать артистам, потому что они хотят продолжать заниматься музыкой. И попасть в такую ситуацию, когда наши звёзды превращаются в бомжей, это просто обидно... за наше государство, за наш народ, за людей, которые их любят. И теперь поклонники вынуждены смотреть, как любимые артисты спиваются или начинают принимать наркотики, находясь в депрессии.

Ольга Бузова в спектакле «Чудесный грузин» Сергей Булкин/NEWS.ru

Я со своей стороны работаю, чтобы мои артисты ни в чём не нуждались. И если все будут так работать, то всё будет хорошо. Я знаю, что многие просто отворачиваются от звёзд шоу-бизнеса, считая, что они и так богатые, им помогать не надо. Но на самом деле это маленькие дети, ранимые, да ещё и голодные, избалованные, а их выкинули на улицу без денег и они теперь бомжуют. Это самое страшное, что может быть на свете. Они могут петь, но им не разрешают. Страшно, обидно. И я как человек из этого цеха, конечно, очень ребят жалею.

— Как вы думаете, как российский шоу-бизнес переживёт третью волну?

— Третья волна будет намного хуже и сильнее, именно она поглощает сегодня все концертные и фестивальные мероприятия. Я разговаривал с руководителями Роспотребнадзора и могу сказать: тот вирус, который сейчас мутирует, носит такой масштаб, что возникает необходимость закрыть все массовые мероприятия в ближайший год. Массовая вакцинация от всех этих мутаций будет проводиться. Вы видите, Англия опять закрылась. К нам индийский штамм уже проник. Сейчас он через нас проникнет и в Турцию.

Поэтому и все мероприятия закрываются как минимум на июль-август. Мои концерты в октябре, ноябре — 43 концерта — они тоже на грани переноса.

Мы боимся продавать билеты сейчас, поскольку понимаем, что ситуация очень сложная и будет намного хуже, чем было в первую и вторую волну. Я думаю, что шоу-бизнес переживёт шок в июле-августе.

Я уверен на 100%, что это команда главы Роспотребнадзора Анны Поповой закрыть все массовые мероприятия. Если будет сохраняться хоть какая-то угроза повторного заболевания, даже в более лёгкой форме, то никогда главный санитарный врач России — моя землячка из Будённовска Анна Юрьевна — не возьмёт на себя такую ответственность, чтобы разрешить какие-либо массовые мероприятия.

Со своей стороны могу сказать, что я привился, и вся группа «Ласковый май» тоже, и группа «Дискотека Союз» привита. У меня много антител — пять тысяч. Никаких побочек от прививки не было.

Нам всем нужно массово привиться, и тогда и музыка, и концерты, и танцы — всё будет. А пока я предсказываю, что с 1 июля 2021 года массовые мероприятия в России могут отменить на целый год вперёд.