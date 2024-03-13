«Скопище ангелов»: Лолите пришлось вызывать скорую после «голой» вечеринки Лолита: врачи скорой помощи назвали «голую» вечеринку скопищем ангелов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская призналась на пресс-завтраке МУЗ-ТВ, что на фоне переживаний, в том числе из-за «голой» вечеринки, ей пришлось вызывать скорую помощь. По словам знаменитости, приехавшие врачи убедили ее в том, что происходящее — это не повод для беспокойства. Вечеринку они назвали скопищем ангелов, добавив, что видят вещи похуже каждый день, передает корреспондент NEWS.ru слова знаменитости.

Приехала скорая, которая сказала: «А вы чего?» Я объяснила, что устала, еще и последствия вечеринки. А скорая мне сказала: «Знаете что? Мы ездим по Москве. Мы такое видим, что ваша вечеринка — это скопище ангелов». Она меня успокоила и сказала, что это не то, из-за чего стоит зарабатывать инсульт. Я ее очень хорошо послушала... Ну так случилось и случилось, — поделилась Лолита.

Лолита также призналась, что вынужденный «отпуск» из-за «голой» вечеринки пошел ей на пользу, несмотря на то что вставала она каждый день в 7 часов. По словам знаменитости, в 8 утра она уже занималась уборкой. Также во время отдыха случилось происшествие — собака певицы сильно подралась.