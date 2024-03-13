«Подъем в 7 утра»: Лолита рассказала, что делала в вынужденном «отпуске» Лолита призналась, что ее вынужденный «отпуск» пошел на пользу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита на пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ призналась, что вынужденный «отпуск» пошел ей на пользу, несмотря на то, что вставала она каждый день в 7 часов. По словам знаменитости, в 8 утра она уже занималась уборкой. Также во время отдыха случилось происшествие — собака певицы сильно подралась, передает корреспондент NEWS.ru.

В 7 утра подъем. В 8 утра уже либо стекла моешь, либо со шваброй ходишь. Потом едешь за продуктами <...>. Потом у меня дико подрался пес, это означало уколы каждый день, промывать раны, это было страшновато, — рассказала Лолита.

По словам знаменитости, после отпуска ее начали хвалить за похорошевший внешний вид. Она также призналась, что сама никогда бы не ушла на такие длительные выходные.

Мне все сказали, что я начала хорошо выглядеть, потому что длительный отпуск, который я бы никогда в жизни сама не взяла, он получился ровно таким, каким должен был быть после 40 лет, — добавила певица.

Ранее Лолита рассказала, что еще в начале декабря она записала новый трек, который планирует выпустить. Знаменитая артистка добавила, что она также рассчитывает снять некий видеоролик, при этом она не уточнила, на какую тематику.