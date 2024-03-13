«Отмененная» Лолита анонсировала новый трек Лолита рассказала, что она записала один новый трек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Российская певица Лолита на пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ рассказала, что еще в начале декабря она записала новый трек, который планирует выпустить. Знаменитая артистка добавила, что она также рассчитывает снять некий видеоролик, при этом она не уточнила, на какую тематику, передает корреспондент NEWS.ru.

Пока у меня из творческих планов — я записала один новый трек, и то это было в начале декабря. В планах снять видео. Ну и больше пока никаких планов нет, потому что мои творческие амбиции все равно зависят от вашего общего принятия, в том числе и меня, — заявила Лолита.

Она ответила журналисту, есть ли шанс увидеть новые камбэки певицы в виде концертов, эфиров и других мероприятий. Лолита назвала прекрасным данный вопрос. Она ответила, что все перечисленное не в ее власти, и выразила уверенность, что все это понимают.

В ходе пресс-завтрака Лолита также пообещала, что будет «скучной и омерзительной» ведущей на церемонии «МУЗ-ТВ Возвращение» для того, чтобы соответствовать своему возрасту. Артистка также пообещала, что теперь в ее голове будут только «лавочки, скамеечки и абсолютная девственность».