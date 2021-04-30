16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Скончался первый продюсер Аллы Пугачёвой

13:39, 01 мая 2021
Фото: alla_orfey/instagram.com

Первый продюсер певицы Аллы Пугачёвой Михаил Плоткин скончался 1 мая в возрасте 77 лет, рассказал на своей странице в Instagram его друг Хизри Байтазиев. Покойный также стоял «у истоков создания таких коллективов, как «Лейся песня», «Весёлые ребята», «Самоцветы» и «Надежда».

Сегодня в 08:20 утра не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, — Михаила Владимировича Плоткина. Человека-легенды, патриарха нашего эстрадного цеха. <...> Человека-праздника... Покойся с Богом, дорогой Друг! Пусть земля тебе будет пухом! Царствие небесное, — написал Байтазиев.

Накануне ушёл из жизни знаменитый американский саунд-продюсер Эл Шмитт. Ему был 91 год. Причина смерти не раскрывается, передаёт издание The Hollywood Repotrer. Его настоящее имя — Альберт Гарри Шмитт. Он работал с такими звёздами, как Мадонна, Фрэнк Синатра, Боб Дилан, Нил Янг, Сэм Кук, Куинси Джонс и другими.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео