Скончался первый продюсер Аллы Пугачёвой

Фото: alla_orfey/instagram.com

Король российской эстрады Филипп Киркоров 30 апреля отпраздновал 54-й день рождения. Его поздравили коллеги по цеху и близкие, но самый трогательный подарок, конечно, преподнесли дети певца — Алла-Виктория и Мартин.

На одном из видео в Instagram Киркоров показал, что утром его встретили сотни шариков, ими была украшена вся комната. Когда певец спустился по лестнице в гостиную, его там ждал огромный...