Скончался первый продюсер Аллы Пугачёвой

Первый продюсер певицы Аллы Пугачёвой Михаил Плоткин скончался 1 мая в возрасте 77 лет, рассказал на своей странице в Instagram его друг Хизри Байтазиев. Покойный также стоял «у истоков создания таких коллективов, как «Лейся песня», «Весёлые ребята», «Самоцветы» и «Надежда».
Сегодня в 08:20 утра не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, — Михаила Владимировича Плоткина. Человека-легенды, патриарха нашего эстрадного цеха. <...> Человека-праздника... Покойся с Богом, дорогой Друг! Пусть земля тебе будет пухом! Царствие небесное, — написал Байтазиев.
Накануне ушёл из жизни знаменитый американский саунд-продюсер Эл Шмитт. Ему был 91 год. Причина смерти не раскрывается, передаёт издание The Hollywood Repotrer. Его настоящее имя — Альберт Гарри Шмитт. Он работал с такими звёздами, как Мадонна, Фрэнк Синатра, Боб Дилан, Нил Янг, Сэм Кук, Куинси Джонс и другими.