«Сильно обжёгся»: Шепелев рассказал о романе с Фриске

https://static.news.ru/photo/e429fb30-f43a-11ea-acfe-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Макарена/youtube.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев объяснил, почему он скрывает личную жизнь. Шоумен уже не первый год встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, но они стараются сделать всё возможное, чтобы подробности их романа не стали достоянием общественности.

По словам Шепелева, его никогда не привлекала известность. Также ему не нравится, когда узнают на улице или когда незнакомые люди дают советы по поводу личной жизни. Ведущий признался, что устал от этого ещё во время отношений с Жанной Фриске, которую знала вся страна.

Когда мы были вместе с Жанной, я очень сильно обжёгся на этом. Она — ещё более публичный человек, чем я. Ещё куда более узнаваемый человек. Вообще не понимал, во что вмешиваюсь. Когда я понял, что в нашу личную жизнь лезут все кому не лень, то мне от этого стало очень страшно, — рассказал Шепелев на YouTube-шоу «Макарена».

Тогда он понял, что не хочет ни с кем делиться тем, что происходит в жизни, квартире, семье, с ребёнком.

Ранее российская певица Ольга Орлова стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» и рассказала о непростых отношениях с избранником Жанны Фриске Дмитрием Шепелевым. Она вспомнила, как ведущий запрещал ей навещать больную Жанну, когда она проходила лечение в США.

40-летняя Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. У артистки остался сын Платон, которого сейчас воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев.