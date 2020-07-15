Орлова рассказала о запретах Шепелева навещать Фриске перед смертью

https://static.news.ru/photo/5a82590e-c758-11ea-ad7e-fa163e074e61_660.jpg Жанна Фриске и Ольга Орлова Фото: Alexander Keltik/Global Look Press

↵Российская певица Ольга Орлова стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» и рассказала о непростых отношениях с избранником Жанны Фриске Дмитрием Шепелевым. Она вспомнила, как ведущий запрещал ей навещать больную Жанну, когда она проходила лечение в США.

Впервые о беде подруги она узнала от семьи Фриске. Сначала Жанна перестала отвечать на сообщения и звонки, после чего Орлова позвонила её родителям и узнала о горе.

Я потеряла сон, когда узнала, что она заболела. Я была готова немедленно прилететь, но Дима Шепелев не разрешал приезжать никому. Он так решил, — приводит её слова Teleprogramma.pro.

В какой-то момент Жанна написала ей сама, и тогда Орлова вылетела в США. Она призналась, что внешне певица сильно изменилась, но в душе оставалась «той Жанной», которую она знала много лет.

Она была, конечно, ослаблена. Но это была все равно она. Я сказала, когда её увидела, что хочу в туалет и ревела там пять минут. Мне это было необходимо после увиденного, — поделилась Орлова.

По её словам, с потерей подруги она до сих пор не смирилась. Ведущая призналась, что бережно хранит её сообщения и письма на электронной почте.

40-летняя Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. У артистки остался сын Платон, которого сейчас воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев.

Ранее, как передавал NEWS.ru, отец певицы Владимир Фриске заявил, что существовало лекарство, которое могло бы спасти дочь, но Шепелев отказался использовать этот препарат.