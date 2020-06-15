Отец Фриске: Шепелев отказался от лекарства, которое могло спасти Жанну

https://static.news.ru/photo/8802d976-aefd-11ea-b528-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Погибшей от опухоли мозга певице Жанне Фриске могло помочь лекарство, которым сейчас лечат известную актрису Анастасию Заворотнюк. Об этом рассказал отец покойной Владимир Фриске. По его словам, от препарата отказался гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев.

Владимир Фриске объяснил, что, когда Жанна болела, с ним пыталась связаться фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президента компании Mercury Аллы Вербер. Тогда она позвонила Шепелеву и предложила ему отвезти Жанну в Америку, где лечили новым на тот момент препаратом, который сейчас дают звезде «Моей прекрасной няни».

Она предложила ему хороших врачей. Надо было ехать в Америку — там немецкий профессор изобрел новое лекарство, которое хорошо поднимает иммунитет. Как я понимаю, такое лекарство сейчас дают Заворотнюк, — рассказал он в эфире НТВ.

Однако, по словам отца Фриске, Шепелев отказался от этой задумки после того, как узнал, что после него Жанна уже не будет выглядеть, как прежде. После этого, вспоминает Владимир, телеведущий увёл певицу в Лос-Анджелес. По возвращении из поездки его дочь стала слабеть на глазах, пока однажды не впала в кому, из которой потом так и не вышла.

Всё это время он постоянно давал ей лекарство, которое ему предложили в Америке. Как сейчас помню: в конце апреля мы с женой сказали, что лекарство надо отменить. Приехали к московскому врачу, он с нами согласился. «Не надо его давать, умрёт быстро!», — рассказал о предупреждениях медика Владимир Фриске.

Сейчас он с сожалением вспоминает, что доверился Шепелеву в вопросах лечения дочери.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после долгой борьбы с опухолью мозга. У артистки остался сын Платон.

Ранее мать Жанны Фриске Ольга заявила, что Дмитрий Шепелев незаконно забрал сына Платона из их семьи и сбежал как трус. При этом он прихватил с собой документы на дом семьи Фриске в Подмосковье, долю в котором он позднее продал.

Женщина добавила, что они через суд добились встречи с Платоном. Им разрешено видеть мальчика полтора часа в месяц. Однако Шепелев препятствует этому, писал NEWS.ru.