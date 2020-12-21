«Шведская семья»: Пенкин заявил о близких отношениях с солистками «Миража»

https://static.news.ru/photo/499e87e2-42ba-11eb-9330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Сергей Пенкин рассказал об отношениях с бывшими участницами группы «Мираж» Натальей Гулькиной и Маргаритой Суханкиной.

По словам артиста, вечеринки, которые он организовывал для знаменитостей в своей квартире, не отличались невинностью.

В интервью Лере Кудрявцевой Пенкин заявил, что когда-то его связывали весьма близкие отношения с солистками «Миража». Он был вынужден признать это после того, как журналисты обнаружили и показали в эфире шоу «Секрет на миллион» архивные видеозаписи с квартирников певца. На кадрах были запечатлены страстные объятия и поцелуи с артистками.

У нас была шведская семья, — сообщил Пенкин.

Он рассказал, что испытывал симпатию к Суханкиной, однако Гулькина встревала в их отношения, из-за чего образовался «любовный треугольник». Больше артист не раскрыл никаких подробностей, заявив, что не помнит деталей.

Как писал NEWS.ru, ранее автор песен Валерий Соколов заявил, что экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина до сих пор отказывается купить лицензию, чтобы исполнять его произведения. Он требует, чтобы исполнительница выплатила ему 1 миллион 200 тысяч рублей за моральный ущерб.