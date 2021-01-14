Шуфутинский назвал глупостью обвинения властей Литвы в пропаганде

https://static.news.ru/photo/ef69a1ec-5742-11eb-b0e8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шуфутинский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Михаил Шуфутинский прокомментировал заявление МИД Литвы о пропагандистской составляющей его выступлений. Он считает подобные обвинения глупостью.

Ну какая пропаганда?! Какую пропаганду может нести песня «Третье сентября»? Это глупость, я даже не хочу обращать на это внимание, — сказал он.

Артист отметил, что больше возмущён публикациями местных журналистов на эту тему. По его словам, «какой-то литовский журналистишка» назвал его «бандюганом».

Вот за это нам придётся его немножко пощипать, я попрошу своих адвокатов посмотреть, — передаёт «Подъём».

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что ведомство рассматривает вопрос о закрытии въезда в страну для певцов Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.

По его словам, выступления этих артистов являются инструментом мягкой российской пропаганды. При этом в подобных решениях Литва как правовое государство должна руководствоваться только юридическими инструментами. Соответственно, для включения каких-либо лиц в чёрный список нужны чёткие правовые основания.

Имена Киркорова и Шуфутинского упоминаются в связи с отменой их концертов из-за пандемии коронавируса. Они, как и другие музыканты, получили от государства компенсацию убытков в размере примерно €30 тысяч, писал NEWS.ru.