Шкурный вопрос и 25 судов: почему Нетиевский ушел из «Уральских пельменей» Нетиевский ушел из «Уральских пельменей» после череды судов

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Сергей Нетиевский

Звезда «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский со скандалом покинул юмористический коллектив и канал СТС. Почему он оставил шоу, как сейчас живет?

Почему Нетиевский ушел из «Уральских пельменей»

Артист покинул юмористический коллектив в 2015 году. Сначала партнеры по сцене уволили Нетиевского с поста директора. Поскольку они не направили ему письмо об этом, артист смог обжаловать решение в суде, но потом все же ушел по собственному желанию.

По словам Нетиевского, ему пришлось уйти из «Уральских пельменей» из-за неадекватного поведения коллег и мести Евгения Орлова, который впоследствии стал директором команды, писала «Телепрограмма». Артист уверен, что именно Орлов «поссорил коллектив с продакшен-компанией, сказав, что продюсеры слишком много получают», и пообещал авторам и актерам платить больше.

«Была надежда на цивилизованный развод. У коллектива остался раскрученный бренд, созданное телевизионное шоу и большие перспективы, но дальше начался беспредел», — рассказывал Нетиевский.

Орлов рассказывал иную версию. По его словам, раскол в команде начался из-за «шкурного вопроса», писал KP.RU. Он заявил, Нетиевский скрывал львиную долю прибыли от концертов на счетах своих компаний. Коллегам же экс-директор платил только гонорары — от 100 до 350 тысяч рублей.

После ухода артиста начались судебные тяжбы. В 2019 году возбудили дело против Сергея Исаева, Дмитрия Брекоткина, Александра Попова, Дмитрия Соколова, Сергея Калугина и Сергея Ершова о выводе денежных средств из компании ООО «Идея Фикс Медиа», принадлежащей Нетиевскому, путем заключения мнимой сделки и получения ими 14 невозвратных займов по 4,9 млн рублей каждый. Суд не удовлетворил иск.

За семь лет противостояния состоялось порядка 25 судов, которые закончились из-за исчерпания оснований для исков, передавал StarHit. В том числе был и спор за исключительные права на товарный знак «Уральские пельмени» и выпуски программы. «Уральские пельмени» сохранили свои программы, Нетиевский также успешно отразил ряд ударов, но его компании проиграли некоторые процессы и потеряли возможность заработка на продаже программ, сообщал KP.RU. Экс-директор «Уральских пельменей» покинул ООО «Идея Фикс Медиа», которое впоследствии было ликвидировано.

Чем сейчас занимается Нетиевский

После ухода из «Уральских пельменей» артист планировал развивать непрофильный бизнес и создать собственный центр здоровья, сообщал портал 66.ru. Кроме того, артист выступал с сольной программой «ПельМэн».

Сейчас Нетиевский продюсирует детские новогодние елки, выступает на корпоративах, а также ведет собственный курс продюсирования, сообщал KP.RU. На нем он рассказывает, «как собрать проект с нуля, начиная с названия, идеи, упаковки, визуализации, поиска персонала, техники и заканчивая раскруткой, продажами и спонсорами».

Нетиевский рассказывал, что восстановил общение с некоторыми участниками шоу после окончания судебных процессов. По словам артиста, он поддерживает отношения с Рожковым и Ершовым, а также с Юлией Михалковой и Романом Постоваловым.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Сергей Нетиевский

«Мы периодически общаемся с Сергеем Ершовым, Андреем Рожковым, с Юлей Михалковой и с Ромой Постоваловым. Должно пройти время, и я не исключаю, что, может быть, на каком-то из юбилеев мы выйдем на сцену всем коллективом», — поведал Нетиевский в интервью KP.RU.

Кто еще ушел из «Уральских пельменей»

Осенью 2018 года стало известно, что звезды шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков начали выступать дуэтом «Ваши пельмени» и перестали гастролировать с основным составом. При этом на время записи выступлений артисты присоединялись к коллективу.

В 2021 году Мясников рассказал, что ни он, ни Рожков не рассорились с коллективом из-за денег. По его словам, дуэт хотел больше проявлять себя на сцене.

«Никто ни с кем не рассорился. Мы ездим отдельно, чтобы не ездить одним коллективом из 20 человек, когда у каждого по одной фразе в концерте», — заявил Мясников.

Также коллектив покинула Юлия Михалкова. В разговоре с журналистами звезда говорила, что стала заложницей образа и хотела бы заниматься собственными проектами. Она заявила, что «достигла в „Пельменях“» потолка. Мясников же заключил, что Михалкова решила заняться личной жизнью и создать семью.

С 2020 года ведущая в проекте «Детский КВН» Михалкова также написала книгу «Не говори мужчинам „Нет!“», где собрала истории из личной и гастрольной жизни. Кроме того, актриса снялась в сериалах «Сториз» и «Стриптизеры» и начала играть в спектакле «Отдам бывшего в хорошие руки».

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