Шэрон Стоун лишилась ролей в Голливуде из-за потери памяти после инсульта Daily Mail: Шэрон Стоун рассказала о потере работы в Голливуде после инсульта

Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

Шэрон Стоун

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, как потеряла работу в Голливуде после перенесенного в 2001 году инсульта, пишет Daily Mail. 65-летняя исполнительница главной роли в фильме «Основной инстинкт» призналась, что из-за болезни начала забывать тексты ролей, но с ее проблемой никто не захотел считаться. Режиссеры и продюсеры перестали приглашать артистку на съемки и буквально вычеркнули из профессии.

В 2001 году у меня было девятидневное кровоизлияние в мозг и обширный, очень изнурительный инсульт. Я не выздоровела быстро, мне понадобились годы, чтобы вернуться к жизни. Я не сумела вернуться в кино, потому что не могла вспомнить свои реплики и какое-то время не могла работать, после чего меня буквально оттолкнули в конец очереди, — сообщила актриса.

По словам Стоун, руководители кинопроектов не приняли во внимание ее опыт и известность, из-за этого она потеряла свою «кинематографическую семью».

После того, как вы оказались на обочине, возвращение в лидеры уже не зависит от того, сняли ли вы много блокбастеров и заработали ли миллиарды долларов для своей отрасли. Это уже не имеет значения. Меня просто выкинули, не знаю, насколько это правильное слово, — сказала Стоун.

В 2021 году Стоун заметили на свидании с 25-летним рэпером RMR. Звезду «Основного инстинкта» несколько раз видели в компании рэпера в различных местах Лос-Анджелеса, где они веселились, танцевали и наслаждались компанией друг друга. Общение Стоун и RMR было заметно и в соцсетях. В частности, актриса комментировала публикацию рэпера о турне по США и Канаде. Примечательно, что личность RMR долгое время оставалась инкогнито, на публике он появлялся исключительно в балаклаве.