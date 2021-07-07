63-летнюю Шэрон Стоун заметили на свидании с молодым рэпером

Голливудскую актрису Шэрон Стоун заметили на свидании с молодым рэпером RMR. Судя по всему, 63-летнюю знаменитость не смущает, что хип-хоп-артисту всего 25 лет, передаёт Page Six.

Звезду «Основного инстинкта» уже не первый раз замечают в компании рэпера в различных местах Лос-Анджелеса. На минувшей неделе они даже вместе появлялись в публичных местах, где веселились, танцевали и наслаждались компанией друг друга.

Общение Стоун и RMR заметно и в соцсетях. Звёзды подписаны друг на друга в Instagram. В частности, актриса комментировала публикацию рэпера о турне по США и Канаде. Примечательно, что личность RMR остаётся инкогнито, на публике он появляется исключительно в балаклаве. Папарацци пока не удалось запечатлеть его без «маски».

Шэрон Стоун является лауреаткой премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также была номинанткой на премию «Оскар». Она трижды была замужем, однако успехом ни один брак не увенчался. В 2000, 2005 и 2006 годах звезда усыновила трёх мальчиков. Своих детей у актрисы нет.

Ранее сообщалось, что голливудскую актрису Анджелину Джоли в июне дважды замечали дома у экс-супруга — британского артиста Джонни Ли Миллера. У журналистов и поклонников знаменитостей появились предположения о воссоединении звёздной пары.