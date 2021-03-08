Шепелев продал особняк Жанны Фриске известному мошеннику

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Дмитрий Шепелев продал дом покойной Жанны Фриске в Истринском районе Подмосковья. Особняк в посёлке «Лужки-2» был куплен за 38 млн рублей ещё при жизни певицы после рождения их сына Платона.

Пара рассчитывала свить здесь уютное семейное гнёздышко. Однако мечты о доме пришлось отложить из-за лечения певицы от рака.

Как сообщает «Экспресс газета», после смерти Фриске особняк достался её родителям, а также сыну. В 2019 году из-за разгоревшегося скандала, когда им пришлось выплачивать долги перед «Русфондом» за исчезнувшие миллионы, пожертвованные на лечение певицы, Шепелев выкупил их доли в пользу ребёнка.

В 2020 году Дмитрий Шепелев продал дом искусствоведу и директору музея имени Андрея Рублёва — Михаилу Миндлину. Сумма сделки не сообщается. Предположительно, на вырученную сумму Шепелев приобрёл в столице квартиру за 30 млн рублей, где сейчас живёт с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.

Отмечается, что Миндлин — фигурант известного уголовного дела о многомиллионных хищениях средств из бюджета. В 2017 году он признал свою вину и был приговорен к условному сроку. По некоторым данным, искусствоведа и телеведущего познакомила невеста Шепелева Тулупова.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал несколько фотографий, на которых обнимает и целует Екатерину Тулупову. Ранее стало известно, что она ждёт от Дмитрия ребёнка. О том, что известный телеведущий второй раз станет отцом, стало известно 3 февраля. По словам Шепелева, он мечтает о большой семье и гордится ощущением мира в паре с Екатериной.