Шепелев продал особняк Жанны Фриске известному мошеннику

Дмитрий Шепелев продал дом покойной Жанны Фриске в Истринском районе Подмосковья. Особняк в посёлке «Лужки-2» был куплен за 38 млн рублей ещё при жизни певицы после рождения их сына Платона.
Пара рассчитывала свить здесь уютное семейное гнёздышко. Однако мечты о доме пришлось отложить из-за лечения певицы от рака.
Как
В 2020 году Дмитрий Шепелев продал дом искусствоведу и директору музея имени Андрея Рублёва — Михаилу Миндлину. Сумма сделки не сообщается. Предположительно, на вырученную сумму Шепелев приобрёл в столице квартиру за 30 млн рублей, где сейчас живёт с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Отмечается, что Миндлин — фигурант известного уголовного дела о многомиллионных хищениях средств из бюджета. В 2017 году он признал свою вину и был приговорен к условному сроку. По некоторым данным, искусствоведа и телеведущего познакомила невеста Шепелева Тулупова.
Как писал NEWS.ru, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал несколько фотографий, на которых обнимает и целует Екатерину Тулупову. Ранее стало известно, что она ждёт от Дмитрия ребёнка. О том, что известный телеведущий второй раз станет отцом, стало известно 3 февраля. По словам Шепелева, он мечтает о большой семье и гордится ощущением мира в паре с Екатериной.