SHAMAN рассказал о гонорарах за концерты в Мариуполе и Луганске Певец SHAMAN сообщил, что выступает в новых регионах бесплатно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ярослав Дронов

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал о гонорарах за выступления в новых регионах. По словам артиста, все концерты в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне он дает бесплатно. Исполнитель композиции «Я русский» написал в Telegram-канале, что зритель платит ему «своей любовью». SHAMAN отметил, что журналисты и блогеры часто интересуются размерами кассовых сборов от продажи билетов и размером гонорара после его поездок в новые регионы.

Пришло время рассказать всё, как есть. Никакого секрета здесь нет, я получаю на этих концертах максимально возможную оплату и самое ценное вознаграждение — народную любовь. А вообще все концерты в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, конечно же, благотворительные, — сказал исполнитель.

Певец пояснил, что получает вдохновение, видя, как его песни «помогают обычным людям справиться с нечеловеческими испытаниями, выпавшими на их судьбу».

Я понимаю, что всё делаю не зря, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что SHAMAN и Сергей Шнуров вошли в топ самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. Как рассказал сотрудник букингового агентства, певец Сергей Шнуров с группой «Ленинград» получает за корпоратив около 13,1 млн рублей, а SHAMAN может заработать около 8,8 млн рублей.

Также востребованным остается Гарик Сукачев — он тоже может получить около 8,8 млн рублей за корпоратив. В районе 7–8 млн рублей обойдется выступление певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Также публика любит Леонида Агутина. Корпоратив с ним будет стоить порядка 3,5 млн рублей.