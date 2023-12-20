SHAMAN объяснил, почему не любит отмечать Новый год SHAMAN признался, что не любит отмечать праздники из-за профдеформации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе с NEWS.ru признался, что не любит отмечать праздники, в том числе Новый год, потому что «когда все радуются, ему, наоборот, грустно». Он допустил, что причина этого может крыться в профессиональной деформации, так как он постоянно развлекает своих слушателей, скрашивает своим творчеством их серые будни и «радоваться по щелчку» ему сложно.

Я не люблю праздновать. В этом году было исключение: я отметил день своего рождения концертом в БКЗ «Октябрьский» в Питере. Мне обычно, когда праздники, когда все радуются, наоборот, грустно. Возможно, потому что это профессиональная деформация, потому что я постоянно развлекаю людей, раскрашиваю их серые будни, поэтому артисту сложно радоваться вот так, по щелчку. Если бы не моя работа музыкантом, то достаточно грустно отмечал бы, — признался SHAMAN.

Ранее артист объяснил, что такое в его понимании быть русским. По его словам, это значит находиться на своем месте и делать свое дело с полной отдачей. Он отметил, что этот вопрос ему как автору хита «Я русский!» зрители задают особенно часто. Сам SHAMAN уверен, что делает «все правильно»: пишет песни, которые находят отклик у огромного количества людей, в результате чего появляются положительные отзывы о его творчестве, в том числе попадание в различные списки лучших исполнителей.