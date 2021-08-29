Шаляпин рассказал о тяжёлом состоянии заразившейся коронавирусом жены

Супруга российского певца Прохора Шаляпина миллионерша Татьяна Дэвис, заразившаяся коронавирусом, находится в тяжёлом состоянии. У неё поражено 80% лёгких. Об этом артист рассказал KP.RU.

Я очень переживаю за неё. Главное, чтобы она выжила, — сказал он.

Певец пояснил, что ему удалось избежать заражения, поскольку он перед свадьбой сделал прививку. Его избранница медлила с вакцинацией, что и привело к заболеванию коронавирусом в тяжёлой форме. Он предположил, что супруга заразилась COVID во время представления Цирка дю Солей, которое они посетили на следующий день после свадьбы.

Друзья пары подтвердили ситуацию со здоровьем Дэвис. По их словам, она находится при смерти и медики борются за её жизнь.

Дэвис из семьи русских эмигрантов, которые в 90-х годах переехали в Канаду и там сделали состояние. У неё есть собственный бизнес, а также недвижимость в Мексике и Монако. До свадьбы её отношения с Шаляпиным длились около двух лет.

Как сообщалось ранее, после бракосочетания супруги собирались отправиться в Мексику, но этому помешал коронавирус. Дэвис поместили в клинику и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.