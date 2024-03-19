Шакира призналась, что пожертвовала карьерой ради бывшего мужа-футболиста Шакира приостановила карьеру, чтобы муж Жерар Пике мог играть в футбол

47-летняя колумбийская певица Шакира в интервью The Sunday Times рассказала, что пожертвовала своей карьерой ради семейного счастья с бывшим мужем защитником «Барселоны» Жераром Пике. По ее словам, она отказалась от работы почти на семь лет, чтобы дать возможность супругу продолжать играть в футбол и находиться рядом с ним. В феврале 2024 года Шакира анонсировала свой первый альбом после развода.

На долгое время я приостановила свою карьеру, чтобы быть рядом с Жераром, чтобы он мог играть в футбол. Я многим пожертвовала ради любви, — сказала в интервью Шакира.

Шакира и Жерар Пике находились в отношениях с 2011 года. У пары двое сыновей: Милан и Саша. Летом 2022 года Пике и Шакира расстались. Певица узнала об изменах футболиста. Пике часто замечали в ночных заведениях в сопровождении других женщин. Более того, отмечается, что Жерар до 2–3 часов ночи мог находиться на вечеринках, несмотря на утренние тренировки с командой. Через полгода после расставания Шакира выпустила трек о «мести» на испанском языке, в котором упоминается ее бывший супруг и его новая возлюбленная.

В декабре 2023 года в родном городе Шакиры Барранкилье установили скульптуру в ее честь. Мэр города Хайме Пумарехо в ходе торжественной церемонии заявил, что она вдохновляет женщин и девочек Карибского бассейна. Шакира, в свою очередь, в своих соцсетях заявила, что это честь для нее. Также она поблагодарила власти родного города за этот «выразительный образец творчества и художественного дара со стороны земляков».