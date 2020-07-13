Сестра Жанны Фриске ответила на нападки после выступления в образе певицы

https://static.news.ru/photo/d7e6ee1c-c525-11ea-a0ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/friske_natalia

Никто не думал устраивать пиар-кампанию за счёт памяти певицы Жанны Фриске, заявила её сестра Наталья после выступления, вызвавшего шквал критики со стороны фанатов артистки.

Отцепитесь уже от меня! Никого я не копировала. Сколько можно? Я просто выступила на свадьбе у друзей, без какого-либо умысла, — подчеркнула Наталья в беседе с «Ридусом».

Сестра Жанны Фриске вызвала негодование пользователей Сети после выступления на одной из свадебных подмосковных вечеринок в качестве певицы. Она сделала причёску, которую часто делала её покойная сестра, и исполнила её песню «Где-то летом». Когда-то именно эта композиция дала старт сольной карьере Жанны Фриске.

Видео выступления Натальи попало в Сеть. На кадрах она, облачённая в платье цвета фуксии, в котором фанаты узнали наряд Жанны Фриске, пританцовывает на сцене.

Многие подписчики отметили, что Наталья очень похожа на Жанну, но для полного сходства ей не хватает музыкального слуха и пластики. Большинство пользователей раскритиковали Наталью, назвав её «неудачной копией» сестры.

40-летняя Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. У артистки остался сын Платон, которого сейчас воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев.

Ранее NEWS.ru писал, что Наталья Фриске исполнила свою двухгодичную мечту и набила на ягодице огромное тату с изображением тигра. Процесс создания татуировки она оценила как «восемь часов слёз» и выложила видео из салона на своей официальной странице в социальной сети.