Сергей Пенкин рассказал о лучшей квартире в Москве и работе дворником

https://static.news.ru/photo/61f6afba-5406-11eb-9282-fa163e074e61_660.jpg Сергей Пенкин Фото: penkinofficial/instagram.com

Певец Сергей Пенкин рассказал о работе дворником в своём самом любимом районе Москвы.

Артист, родившийся в Пензе, вспомнил, что после переезда в столицу устроился работать дворником. По словам Пенкина, ему всегда нравился центр Москвы.

Когда только переехал, устроился работать дворником и жил в дворницкой квартире на Остоженке. Это была самая лучшая квартира в Москве, — цитирует певца издание «Москвич Mag».

Пенкин добавил, что со временем подъезд дома был исписан признаниями от поклонников. Сначала артист переехал жить на улицу Ефремова, а затем появилась квартира на Дорогомиловской.

Исполнитель отметил, что «не понимает окраины города» и никогда бы не стал жить в «Москва-Сити». Там, конечно, современные лофты, но ему больше нравятся старые квартиры с высокими потолками и «интеллигентными интерьерами».

Ранее певец Сергей Пенкин рассказал об отношениях с бывшими участницами группы «Мираж» Натальей Гулькиной и Маргаритой Суханкиной. По словам артиста, вечеринки, которые он организовывал для знаменитостей в своей квартире, не отличались невинностью.

В интервью Лере Кудрявцевой Пенкин заявил, что когда-то его связывали весьма близкие отношения с солистками «Миража». Он был вынужден признать это после того, как журналисты обнаружили и показали в эфире шоу «Секрет на миллион» архивные видеозаписи с квартирников певца. На кадрах были запечатлены страстные объятия и поцелуи с артистками, писал NEWS.ru.