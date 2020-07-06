Сергей Лазарев отдыхает с Алексом Малиновским в Сочи

https://static.news.ru/photo/5204bde8-bfa2-11ea-bbdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lazarevsergey

Российский популярный певец Сергей Лазарев показал своих друзей, с которыми отдыхает в Сочи. Оказалось, что исполнителя сопровождает его коллега по цеху Алекс Малиновский.

Поклонники давно считают, что у Лазарева роман с Малиновским. Мужчин часто видели вместе. Прошлое лето они провели в США, не показывая друг друга в своих социальных сетях. Однако их выдавали снимки, которые были сделаны в одинаковых местах.

Сейчас звёзды показывают друг друга в сторис Instagram. Они развлекаются на яхте, танцуют, поют и практикуют прыжки в Чёрное море. Рядом с ними заметили блондинку, которая похожа на Леру Кудрявцеву.

Отечественные курорты освоили многие знаменитости РФ. Например, телеведущая Анфиса Чехова отдохнула в Адлере, актриса Анна Банщикова опубликовала фото с озера Абрау (Краснодарский край). Однако певице Жасмин удалось улететь в Израиль, где живут её родственники. Полёты за рубеж из РФ приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса театра и кино Нонна Гришаева поделилась с подписчиками фотографией со своего летнего отдыха. На снимке она запечатлена хоть и в закрытом, но ярком купальнике.

Знаменитость сфотографирована в шезлонге у бассейна, который расположен на крыше отеля X-Clinic в Курортном районе Санкт-Петербурга. Оттуда открывается панорамный и живописный вид на берег Финского залива.