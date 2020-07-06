Сергей Лазарев отдыхает с Алексом Малиновским в Сочи

Российский популярный певец Сергей Лазарев показал своих друзей, с которыми отдыхает в Сочи. Оказалось, что исполнителя сопровождает его коллега по цеху Алекс Малиновский.
Поклонники давно считают, что у Лазарева роман с Малиновским. Мужчин часто видели вместе. Прошлое лето они провели в США, не показывая друг друга в своих социальных сетях. Однако их выдавали снимки, которые были сделаны в одинаковых местах.
Сейчас звёзды показывают друг друга в сторис Instagram. Они развлекаются на яхте, танцуют, поют и практикуют прыжки в Чёрное море. Рядом с ними заметили блондинку, которая похожа на Леру Кудрявцеву.
Отечественные курорты освоили многие знаменитости РФ. Например, телеведущая Анфиса Чехова отдохнула в Адлере, актриса Анна Банщикова опубликовала фото с озера Абрау (Краснодарский край). Однако певице Жасмин удалось улететь в Израиль, где живут её родственники. Полёты за рубеж из РФ приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса театра и кино Нонна Гришаева поделилась с подписчиками фотографией со своего летнего отдыха. На снимке она запечатлена хоть и в закрытом, но ярком купальнике.
Знаменитость сфотографирована в шезлонге у бассейна, который расположен на крыше отеля X-Clinic в Курортном районе Санкт-Петербурга. Оттуда открывается панорамный и живописный вид на берег Финского залива.
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