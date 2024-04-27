Семенович расстроила фанатов новостью о болезни Экс-солистка группы «Блестящие» Семенович заболела пневмонией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович отправилась в командировку в Сочи, где заболела пневмонией, сообщает издание «Вокруг ТВ». Звезда рассказала, что на протяжении нескольких недель она страдает от хронической простуды, испытывая проблемы с носом и постоянный кашель.

Из-за пневмонии Семенович вынуждена приобретать медикаменты, проводить ингаляции и посещать врачей. Артистка поделилась своим опытом и порекомендовала поклонникам учиться на ее ошибках.

Сейчас пневмонией болеет каждый второй, я не знаю, что это такое! У меня дикая слабость, мне все время хочется спать, какой-то безумный кашель, — сказала Семенович.

Ранее Семенович рассказала, что ее грудь весит 10 килограммов. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» ответила на вопрос подписчицы об идеальном весе для женщины. Семенович заявила, что данный параметр индивидуален для каждого человека.

Также Семенович призналась, что дружит со многими коллегами и назвала своих подруг в комментарии NEWS.ru. По ее словам, в числе ее подруг певицы Слава и Юлия Савичева.