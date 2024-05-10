Селена Гомес отреагировала на новость о скором отцовстве Бибера Гомес после признания Бибера об отцовстве опубликовала фото с бойфрендом

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Селена Гомес

Бывшая девушка певца Джастина Бибера Селена Гомес после признания экс-бойфренда о беременности супруги Хейли Бибер опубликовала фотографию в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), на которой она и продюсер Бенни Бланко держатся за руки. Фанаты предположили, что таким способом она пытается показать, что счастлива в новых отношениях и совсем не вспоминает про бывшего.

Селена Гомес и Джастин Бибер встречались и расставались в течение восьми лет. Окончательный разрыв пары произошел шесть лет назад, но многие поклонники артистов до сих пор вспоминают их яркий, но болезненный роман.

Ранее американская модель Хейли Бибер и канадский певец Джастин Бибер объявили, что ждут первенца. Хейли опубликовала кадры, на которых демонстрирует округлившийся живот. Фотосессия стала частью церемонии по обновлению свадебных клятв между супругами.

Модель надела облегающее белое кружевное платье в пол от Saint Laurent. Ее голову покрывала импровизированная фата из такого же материала. Джастин же остался верен своему спортивному стилю и дополнил образ бейсболкой. Всего за 15 часов публикация набрала почти 9 млн лайков.