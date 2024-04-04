Самойлова встревожена состоянием попавшей в больницу дочери Дочери Джигана и Самойловой не помогает прежняя схема лечения

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее девятилетней дочери Лее не помогает прежняя схема лечения астмы. Она отметила, что очень беспокоится за девочку.

Блогер пояснила, что в какой-то момент показатель сатурации у дочери упал до 91. Это критическое значение, в норме оно должно варьироваться от 90 до 100. При значительном его понижении может потребоваться искусственная вентиляция легких. Кроме того, раньше для снятия бронхиальных спазмов девочке хватало одного укола, сейчас же этого недостаточно.

Получается, у нее уже было пять уколов, и вот только-только капельку стало лучше. И меня это, если честно, очень сильно пугает и тревожит, — поделилась переживаниями с подписчиками Самойлова.

Ранее Джиган пообещал, что через два года напишет песню для дочери Леи. По его словам, девочка, глядя на старшую сестру, уже интересуется пением и берет уроки вокала.

При этом Джиган считает, что Лее нужно еще дорасти до самостоятельного исполнения песен и повзрослеть. Однако в целом отец уже сейчас не против подарить ребенку трек. Самойлова же уверена, что Лея пока не готова к таким серьезным занятиям. По мнению матери, ей необходимо еще пару лет походить на вокал.