Самбурская вступилась за Тодоренко из-за «женщин-психопаток»

https://static.news.ru/photo/b4866ef0-8774-11ea-ab84-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Настасья Самбурская решила поддержать Регину Тодоренко, пояснив пользователям, что на самом деле хотела сказать ведущая телеканала «Пятница». Актриса сделал упор, что речь идёт не о тех, кому «бьют морду», а действительно о женщинах-психопатках.

Самбурская добавила, что имеет в виду ту прекрасную половину человечества, которая «выносит мозг человеку изо дня в день, неделями и годами». И максимум полученный за это подзатыльник — «это не насилие!», написала актриса.

Так вот, я вам о том, что когда тебе морду бьет мужчина, неважно, кем он тебе приходится, это плохой поступок, которому нет оправдания! А когда ты выносишь мозг человеку изо дня в день, неделями и годами, а в итоге тебе максимум дали подзатыльник — это не насилие! — в гневе написала Самбурская.

В этом случае, пошла дальше актриса, это «всего лишь предупреждение, что мужчина — тоже человек», а женщина уж точно является «психопаткой». В заключение Самбурская посоветовала женщинам «смотреть на себя со стороны», потому что, считает звезда «Универа», часто в мужской грубости виновата «женская глупость». И поэтому мужчины не спешат с работы домой, а дома утыкаются в компьютеры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Влад Топалов, супруг Регины Тодоренко, которая спровоцировала скандал высказываниями о домашнем насилии, подвергся травле в Сети. Ему так же, как и жене, приходится реагировать на гневные и оскорбительные послания.