Самбурская и Тодоренко вынуждены ставить капельницы из-за переработок Самбурская и Тодоренко пожаловались на здоровье из-за переработок

Актриса Настасья Самбурская и телеведущая Регина Тодоренко подорвали здоровье и теперь вынуждены обращаться за помощью к врачам. Обе девушки опубликовали на своих страницах в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с капельницами.

Самбурская показала себя в больничной палате и призналась, что причиной стало большое количество проектов, в которых она занята.

Понимала, что будет тяжело, но не понимала, что до такой степени. Поэтому у меня опять началась бессонница, я стала просыпаться рано. Теперь опять: привет, эндокринолог, привет, анализы, и совсем скоро выйдет песня про мудаков, — рассказала девушка.

Тодоренко никак не прокомментировала свое состояние, но можно увидеть, что капельницу ей поставили в гримерной.

Ранее Регина Тодоренко рассказывала, что живет в высоком темпе, постоянно занята работой и в настоящий момент у нее есть возможность уделять необходимое время как своей карьере, так и семье. Она также призналась, что у нее хватило бы времени на воспитание троих детей, особенно когда старший вырастет и не будет требовать столько времени, как сейчас. Сейчас у Тодоренко от исполнителя Влада Топалова двое детей. Михаил родился в 2018 году, а Мирослав — в 2022-м.