«Сама подъехала ко мне»: Губерниев про отношения с Загитовой Губерниев сравнил отношения с Загитовой с фильмом «В джазе только девушки»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что его отношения с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой можно сравнить с эпизодом из культового фильма «В джазе только девушки». Так, телеведущий процитировал знаменитую фразу: «Мы с душечкой, как родные сестры», передает «Спорт-Экспресс».

Да, Алина сама подъехала ко мне и начала учить меня делать ласточку на льду, которая у меня и так почти безукоризненная. Но после помощи Загитовой она стала еще лучше. Мы с ней как в фильме «В джазе только девушки», когда Дафна говорила: «Мы с душечкой, как родные сестры», — пошутил Губерниев.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, что тяжело воспринял известия о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Телеведущий признался, что хорошо знал артистку и много работал с ней, поэтому ее уход из жизни стал для него личной болью.

Он подчеркнул, что артистка была очень светлым человеком, замечательной женщиной с редким талантом и обаянием. Телеведущий уточнил, что последние годы ее жизни, когда актриса боролась с тяжелым заболеванием, старался поддерживать, отправляя видеоприветы. По словам Губерниева, для Заворотнюк было важно в трудный час получать внимание от старых друзей.