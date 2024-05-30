«Моя личная боль»: Губерниев высказался о смерти Заворотнюк Телеведущий Губерниев: Заворотнюк была очень светлым человеком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru рассказал, что смерть актрисы Анастасии Заворотнюк стала для него личной болью. Он подчеркнул, что артистка была очень светлым человеком, замечательной женщиной. Телеведущий уточнил, что был хорошо знаком с Заворотнюк и последние годы ее жизни, когда актриса боролась с тяжелым заболеванием, старался поддерживать, отправляя видеоприветы.

Она была очень светлым человеком. Редкий талант, море обаяния. Прекрасная актриса, замечательная женщина, красотка. Я был хорошо с ней знаком. Мы работали вместе. Конечно, я горюю. Тяжелая судьба в последние годы. Не скажу, что я с ней был на связи, но через общих знакомых я передавал видеоприветы, как-то пытался поддерживать. Знаю, что для нее это было важно. Это моя личная боль. Я действительно был знаком с ней очень хорошо, — высказался Губерниев.

Главный оператор сериала «Моя прекрасная няня» Юрий Важнов ранее рассказал, что больше всего ему запомнилась одна сцена с Заворотнюк и Любовью Полищук, которая тогда уже была тяжело больна. По его словам, актер должен был растолкать стоявших рядом артисток. Тогда, как отметил оператор, Заворотнюк сильно переживала за свою коллегу.