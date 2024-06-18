Сальма Хайек похвалила спектакль Анджелины Джоли и ее дочери

Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сальма Хайек

Актриса Сальма Хайек поддержала спектакль «Изгои» своей коллеги Анджелины Джоли и ее 15-летней дочери Вивьен, который был удостоен престижной награды «Тони». Она назвала отпрыска голливудской звезды гением и отметила, что Джоли вдохновляет и впечатляет ее.

Есть редкие люди, которые, как мы уже знаем, блестящие таланты, но трудно оценить, насколько они сильны. Моя дорогая Энджи, ты не перестаешь меня впечатлять и вдохновлять, особенно потому, что я знаю, что все, что ты делаешь, исходит из любви. И Вивьен, ты гений! Поздравляем с заслуженной «Тони» за постановку «Изгои», которая была названа лучшим мюзиклом и получила в общей сложности 12 номинаций! — написала Хайек в соцсетях.

Анджелина и Вивьен вышли на сцену Линкольн-центра в Нью-Йорке, чтобы принять награды за роли продюсера и ассистента продюсера в бродвейском шоу. На церемонии Джоли была одета в роскошное бирюзовое платье от Atelier Versace и стояла гордо рядом со своей дочерью. Вивьен также выбрала бирюзовый костюм, сочетающийся с нарядом своей мамы.

Ранее стало известно, что Питт расстроился из-за того, что дочь Шайло отказалась от его фамилии. Артист был рад рождению девочки, поскольку «всегда хотел дочь», теперь он огорчен, потому что потерял связь с детьми.