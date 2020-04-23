Садальский возмутился ошибкой Мясникова и сравнил его с Малышевой

https://static.news.ru/photo/71f4460a-8564-11ea-8113-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Актёр Станислав Садальский высказался о теледокторе Александре Мясникове, который признался, что неверно спрогнозировал пик пандемии коронавируса. По его словам, телеведущий всё чаще становится похожим на Елену Малышеву, которая «как гадалка» носится по каналам и даёт неверные представления о COVID-19.

Заладили: «Доктор Мясников, доктор Мясников...» Знаю действительно выдающихся врачей и в 67-й больнице, и в госпитале Вишневского, — написал он на своей странице в Instagram.

По его словам, они никогда не выступают по телевидению, потому что их жизнь — научная работа и постоянные операции, передаёт «Экспресс газета».

Как писал NEWS.ru, доктор Мясников признал свою ошибку в прогнозе пика заболеваемости COVID-19 в России. Ранее медик предполагал, что распространение болезни пойдёт на спад в конце апреля. Теперь Мясников ожидает, что число случаев заражения начнёт сокращаться в конце мая.